[{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. A bejelentett intézkedés jelentős hatással lehet az érintettek hitelfelvevő képességére, ugyanakkor a Bank360 elemzése szerint érdemes lesz résen lenni, amikor a fiatalok hitelfelvételről döntenek. Elképzelhető ugyanis, hogy a 25. életév betöltésekor csökkenő fizetésből kell majd kigazdálkodni a törlesztőrészleteket.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd5f4c-6c1b-425f-916c-7c5c699c4e88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","timestamp":"2021. január. 16. 12:55","title":"Érdemes lesz vigyázni Orbán ajándékával a 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","shortLead":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","id":"20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0687a-41da-4c4f-8fb9-13ce48628e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","timestamp":"2021. január. 15. 15:49","title":"Autóbalesetben veszthette életét a mohácsi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment az épülethez, és amúgy is nagyon rendes ember.","shortLead":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment...","id":"20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a225b5b2-d770-4aff-8ba3-0ce331ec83c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","timestamp":"2021. január. 17. 08:36","title":"Elnöki kegyelmet kér QAnon Sámán, mondván, ő csak Trump utasításait követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","shortLead":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","id":"202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cab1f-cb9f-4467-94bd-bb946402faba","keywords":null,"link":"/360/202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","timestamp":"2021. január. 17. 14:00","title":"Sugárterápiába fektet a volt egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","shortLead":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","id":"20210116_trump_iran_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d02934-4895-48b6-b1a7-776d482791f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_trump_iran_szankciok","timestamp":"2021. január. 16. 14:31","title":"Már csak napjai vannak Trumpnak, mégis újabb szankciókat hozott Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb reklámot az élet írja.","shortLead":"A legjobb reklámot az élet írja.","id":"20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e173-e957-48dd-abc3-e8136d165594","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","timestamp":"2021. január. 15. 17:57","title":"Audival húzták a tartálykocsit a havas emelkedőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]