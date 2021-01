Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd az iPhone-gyártó.","shortLead":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd...","id":"20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0b3f-c28f-4c2c-8529-b6c7e4a80013","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","timestamp":"2021. január. 13. 19:03","title":"Közel 30 milliárd forintnyi dollárt költ el az Apple, hogy egyenlőbb legyen a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar álláspont az, hogy etikátlan lenne a veszélyeztetettek elé tenni a sportolókat, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja szerint viszont akár ehhez is kéne kötni az indulást.","shortLead":"A magyar álláspont az, hogy etikátlan lenne a veszélyeztetettek elé tenni a sportolókat, a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20210112_sportolok_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed924b-9e44-40e6-b3a8-29aa45eed310","keywords":null,"link":"/sport/20210112_sportolok_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 18:13","title":"Több olimpiára készülő sportoló soron kívül oltatta be magát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra a sokakat felháborító hírre, hogy a WhatsApp maradék önállóságát is elveszi a Facebook, kikövetelve a felhasználók adatait.

","shortLead":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra a sokakat felháborító hírre, hogy a WhatsApp...","id":"20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819b6049-22e6-4d2f-82a7-0bee27a202e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","timestamp":"2021. január. 13. 09:33","title":"Lecsapta a WhatsApp–Facebook-botrány magas labdáját a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","shortLead":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","id":"20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497a23c2-e845-4086-8ad2-85326d396b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","timestamp":"2021. január. 12. 19:03","title":"Videó: Megmutatta az LG, milyen lehet a feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU. A vádlottak már tavaly nyáron elhagyták az országot.","shortLead":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU...","id":"20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08394904-a3b5-4803-8e1d-c120aebceb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","timestamp":"2021. január. 13. 14:47","title":"Terrorszervezetnél szolgált házaspárt utasítottak ki Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült egy készülékben megvalósítani mindkettőt. Kipróbáltuk.","shortLead":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült...","id":"20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2f8ee-77f5-4c28-a773-14d6d02ec67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","timestamp":"2021. január. 13. 19:33","title":"Ez az androidos óra 4-5 napig nagyon okos, de ha kell, 45 napig is bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","shortLead":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","id":"20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1d44e-e266-4582-936b-a14409509a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","timestamp":"2021. január. 12. 12:35","title":"Merkel: Tízszer súlyosabb lehet a járványhelyzet húsvétra, ha nem állítják meg a brit vírusvariánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","id":"20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18b2d0f-20ae-4164-9144-8fa249c6b2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","timestamp":"2021. január. 13. 07:59","title":"25 éves a Porsche Boxster, limitált szériával ünneplik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]