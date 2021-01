Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent könyvében.","shortLead":"A fasizmust és a populizmust állítja párhuzamba az argentin történész magyarul Fasiszta hazugságok címen megjelent...","id":"202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc737b9a-7cc0-4556-9aa7-b3f942b5c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68b994-98b3-4445-a06b-3d8c54a5f7b6","keywords":null,"link":"/360/202102__federico_finchelstein__negy_pillerrol_koronadiktaturarol__van_parjuk","timestamp":"2021. január. 18. 11:00","title":"Federico Finchelstein: Orbán egy mini-Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista koronavírusos volt.","shortLead":"A humorista koronavírusos volt.","id":"20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9444d7d-6ca2-4c86-82fc-82cf7d8b3b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","timestamp":"2021. január. 17. 09:55","title":"Meghalt Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás iránti ellenszenvet is. Kínából ugyanis a miniszterelnök szavai alapján nagy tömegben érkezhet oltás, ami elég a 60 év feletti krónikus betegek számára. A kormányzat eddig jellemzően a regisztrációról győzködte az embereket. Egy kommunikációs szakember szerint az oltáskampány akkor lehet hatékony, ha az \"igény\" felépítésével indulna el és visszamenve az alapokhoz arról szólna, milyen veszélyes következményekkel járhat a koronavírus. ","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás...","id":"20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9590ad1f-f6c4-486a-b494-4b9d38070c30","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"Most kell a kormánynak kínai vakcináról meggyőzni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót...","id":"20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ebab5-b041-45f5-b2fc-d3ebb567d069","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","timestamp":"2021. január. 17. 16:57","title":"Láz, fejfájás, szédülés: összesítették az oltás mellékhatásait Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset történt - tájékoztatta Deák Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense délután az MTI-t.","shortLead":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset...","id":"20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6071ec4-e170-4bda-a57b-46a537cc78db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","timestamp":"2021. január. 16. 17:35","title":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópályán Balástyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","shortLead":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","id":"20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bee759-dabe-4236-afbc-308a26379d99","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","timestamp":"2021. január. 17. 20:24","title":"Már el is fogták a budapesti villamosmegállóban késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]