Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt vakcinák magyarországi engedélyezését.","shortLead":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt...","id":"20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad121c95-019f-4623-aa4a-8227b5551e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Népszava: A gyógyszerhatóság nélkül engedélyezné a kormány a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi Sándorral való korábbi konfliktusát, valamint a miniszterelnök „asszonyságozását” pedig nem hajlandó kommentálni Lázár János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kancelláriaminiszter. ","shortLead":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi...","id":"20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aabf09-072a-4c86-9720-9900d04b2516","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","timestamp":"2021. január. 26. 13:53","title":"Lázár János: „Háborúban nem lehet országot építeni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe normalizálta kapcsolatait Izraellel. Donald Trump egyik utolsó külpolitikai lépése megfosztja az őslakos szaharáviakat az önrendelkezés lehetőségétől, miközben Marokkó autonómiát kínál a stratégiailag fontos területnek.\r

\r

","shortLead":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe...","id":"20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eefc850-5940-40cb-87f1-5d08c457a92e","keywords":null,"link":"/360/20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","timestamp":"2021. január. 26. 15:00","title":"Trump utolsó gesztusával Marokkónak adta Nyugat-Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","shortLead":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","id":"20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062524c4-ccc9-4216-ae0d-145346c1ef18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","timestamp":"2021. január. 27. 06:47","title":"Február közepén utalják a 13. havi nyugdíj negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és Dél-Amerika fog a leglassabban talpra állni – számol az IMF.","shortLead":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és...","id":"20210126_imf_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616f99b7-b9da-48bd-bf97-4f232f9bd971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_imf_valsag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 26. 18:11","title":"IMF: Az eddig vártnál gyorsabb lesz a kilábalás a válságból, kivéve Nyugat-Európában és Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","shortLead":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","id":"20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02e5d0-ddba-4dfb-afaa-52268daaea28","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","timestamp":"2021. január. 27. 08:21","title":"Népszava: A forgalomba kerülő Szputnyik vakcina nem egyezik a klinikai teszten vizsgálttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]