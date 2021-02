Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között a Spotify-ra és az Apple Music-ra is –, amelyek segítségével akár relaxálni is tud a hallgatója.","shortLead":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között...","id":"20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a778c2d4-5a09-473e-bdc9-1c05f51a8500","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","timestamp":"2021. február. 02. 08:33","title":"Kiadott egy újdonságot a Lego, a Spotify-on kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű játékot már nem kapnak a Stadia előfizetői.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű...","id":"20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2db139-e3c3-4e96-ac59-18bc725f8781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","timestamp":"2021. február. 02. 11:36","title":"Bezárja a játékfejlesztő részlegét a Google, nem csinál új játékot a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","shortLead":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","id":"20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de7ea4f-d63c-488f-8201-0093c4a1f9fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","timestamp":"2021. február. 01. 19:12","title":"Mégsem I. világháborús emlékmű lehet a XII. kerületi Turul-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál visszamenni a körforgalomba.","shortLead":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál...","id":"20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5f317-a13a-495f-a4ed-f38c671cca1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Képtelen mit kezdeni sok autós az új többsávos körforgalommal Békéscsabán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év utolsó hónapjában a foglalkoztatottak harmada dolgozott ténylegesen kevés, 30-nál kevesebb órát egy héten. Nem csak az ünnepek miatt, ez számszerűen bő 400 ezres kiugrás 2019 decemberéhez képest. Rajtuk kívül volt közel 150 ezer „inaktív” ember. A definíció szerinti munkanélküliek száma közben 200 ezer volt.","shortLead":"Az év utolsó hónapjában a foglalkoztatottak harmada dolgozott ténylegesen kevés, 30-nál kevesebb órát egy héten. Nem...","id":"20210202_munkanelkuliseg_koronavirus_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f06ec-20c2-4764-8f23-eb750e24220b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_munkanelkuliseg_koronavirus_december","timestamp":"2021. február. 02. 05:50","title":"Decemberben több százezer magyar volt majdnem-munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","shortLead":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","id":"20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07713b3-8a48-4e2c-a2c5-a2d85dc70907","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","timestamp":"2021. február. 02. 17:02","title":"Négy és fél évet kapott a pedofíliával vádolt volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"Az beruházás környékén hamarosan indul a bontás. Az építkezésre állami támogatást is kapnak.","shortLead":"Az beruházás környékén hamarosan indul a bontás. Az építkezésre állami támogatást is kapnak.","id":"20210202_tihany_szalloda_csanyi_garancsi_hernadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49233d8-9755-4978-81ff-d9e9017da593","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210202_tihany_szalloda_csanyi_garancsi_hernadi","timestamp":"2021. február. 02. 18:14","title":"Indulhat Csányi, Garancsi és Hernádi tihanyi szállodaprojektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19967bff-899e-44da-8512-7411cd111ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami cégnél az állami egészségügy hiányosságaival hirdetik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t – írja a Népszava.","shortLead":"Az állami cégnél az állami egészségügy hiányosságaival hirdetik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t – írja a Népszava.","id":"20210201_mvm_cig_pannonia_egeszsegbiztosito_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19967bff-899e-44da-8512-7411cd111ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9781eb4-6889-4970-b2a5-35fecdd8aabc","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_mvm_cig_pannonia_egeszsegbiztosito_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. február. 01. 10:05","title":"Mészáros Lőrinchez köthető magán egészségbiztosítót hirdet ügyfeleinek az MVM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]