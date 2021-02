Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt...","id":"20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf48d94-ebc6-4efa-9119-0b0a1b5cbaf7","keywords":null,"link":"/sport/20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","timestamp":"2021. február. 10. 06:44","title":"Hatalmas csatában ejtette ki Fucsovics Wawrinkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem kell karanténba vonulniuk, ha kontaktszemélyek - hangzott el az Operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Már megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, két szállítmányt még várunk a héten, a beoltottaknak pedig már akkor sem...","id":"20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd6c0e-4140-4fe4-a366-b36164a0c839","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_operativ_torzs_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 12:43","title":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93994451-bf9a-43a8-bea8-ca81d5b7c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt állítja, Lindsay Usich megfenyegette őt, hogy kompromittáló képeket közöl róla, ha nyilvánosságra hozza a bántalmazásról szóló vádjait Manson ellen.","shortLead":"A színésznő azt állítja, Lindsay Usich megfenyegette őt, hogy kompromittáló képeket közöl róla, ha nyilvánosságra hozza...","id":"20210210_Feljelentette_Marilyn_Manson_feleseget_zsarolas_miatt_Evan_Rachel_Wood","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93994451-bf9a-43a8-bea8-ca81d5b7c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29462bb0-eebf-4c43-8551-cd56dd6f7552","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Feljelentette_Marilyn_Manson_feleseget_zsarolas_miatt_Evan_Rachel_Wood","timestamp":"2021. február. 10. 11:35","title":"Zsarolás miatt feljelentette Marilyn Manson feleségét Evan Rachel Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","shortLead":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","id":"20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ceca2-edc4-47e3-87d1-7bb12186f4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 09. 10:15","title":"Rendőrkézre került a férfi, aki tavaly júliusban agyonvert egy járókelőt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","shortLead":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","id":"20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e4152-cf63-4e9d-ac8e-2736f5cd347e","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","timestamp":"2021. február. 10. 21:34","title":"Nagykanizsán is enyhítenek a maszkviselési szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]