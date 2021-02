Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi még január 19-én akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői vonalon.","shortLead":"Egy férfi még január 19-én akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői vonalon.","id":"20210212_Nyomravezetoi_dij_godolloi_HEV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1529503-84ee-44a7-aa99-de6717749cba","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Nyomravezetoi_dij_godolloi_HEV","timestamp":"2021. február. 12. 08:41","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a HÉV-en megtámadott nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul a koronavírus-járvány most lökést adott olyan szemléletváltásnak is, mint az alapanyagok helyi termelőktől beszerzése. Ezekről, vagyis a zöld vendéglátásról beszélgettünk Szabó Eszterrel, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetőjével, és Patai Zoltánnal, a NetPincér ügyvezetőjével.","shortLead":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul...","id":"20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e2e5f8-3c2e-4771-8a4b-b1bce105a025","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","timestamp":"2021. február. 11. 16:05","title":"\"A fenntartható vendéglátás legfontosabb lépése, hogy kezdjék el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","shortLead":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","id":"20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a5a593-336e-467e-afe3-870846c9a970","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","timestamp":"2021. február. 11. 07:20","title":"Közútkezelő: bevetik az összes hadra fogható munkagépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","shortLead":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","id":"20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cef3b31-327f-4977-b3cf-c594f2cdb836","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","timestamp":"2021. február. 12. 06:17","title":"Elfogadták az egyetemi rendőrség létrehozására vonatkozó törvényt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt kellett fizetnie a társaságnak, hogy elmulasztotta tájékoztatni az utasokat, de az is megtörtént, hogy a késés miatt a taxi vagy a szállás költségét állta.","shortLead":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt...","id":"20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cabd7-0158-4022-a93c-b0aabd7f15a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","timestamp":"2021. február. 10. 10:40","title":"Tíz év alatt majd százszor kellett fizetnie a MÁV-nak késés vagy rossz utastájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A szülői lét nem munkakör, a célja pedig nem az, hogy egy gyerekből meghatározott jellemű felnőttet faragjon. Szülőnek lenni azt jelenti, hogy részei vagyunk egy mély és egyedi emberi kapcsolatnak, és elköteleződünk erre a sajátos szeretetre - vallja Alison Gopnik, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos kutatások szaktekintélye.","shortLead":"A szülői lét nem munkakör, a célja pedig nem az, hogy egy gyerekből meghatározott jellemű felnőttet faragjon. 