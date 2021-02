Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","shortLead":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","id":"20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a06f74-ae02-448a-9795-6cb4bbb06fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","timestamp":"2021. február. 11. 07:59","title":"2021-es Év autója lehet: Magyarországon az akár tisztán elektromosan is kapható új Citroën C4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált az asztali kereső.","shortLead":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált...","id":"20210211_google_kereso_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da84790b-209d-49ff-bc66-5acfe9345c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_google_kereso_sotet_mod","timestamp":"2021. február. 11. 07:03","title":"Hogy tetszik? Képek jöttek az elsötétült Google keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozása óta ódákat zengenek az Apple saját lapkakészletéről. Csak idő kérdése volt, hogy az Intel a nyilvánosság elé álljon, hogy bizonyítsa, vannak olyan jók az ő lapkái is.","shortLead":"Bemutatkozása óta ódákat zengenek az Apple saját lapkakészletéről. Csak idő kérdése volt, hogy az Intel a nyilvánosság...","id":"20210210_intel_benchmarkok_apple_m1_elleneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac66850-657f-47d0-be1a-1d044d8b48b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_intel_benchmarkok_apple_m1_elleneben","timestamp":"2021. február. 10. 12:33","title":"Számháborút indított az Intel az Apple M1 processzorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt lehetetlen szavakkal leírni.","shortLead":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt...","id":"20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be4252e-40ad-4bef-89e8-e394af9dbe6c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","timestamp":"2021. február. 11. 17:10","title":"Földöntúli hangokat rögzített egy fotós a Bajkál-tavon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","shortLead":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]