Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken meghallgatja a kormány a 25 ezresnél nagyobb településeket.","shortLead":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken...","id":"20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd2d112-8fa4-4e53-8c9e-b428d6719da7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 16. 15:35","title":"A héten tárgyal a kormány az önkormányzatokkal az iparűzési adó kompenzációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt ígéri az Alpha Jax.","shortLead":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt...","id":"20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71116345-a614-40e9-92ca-f0b365108b14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 16. 16:55","title":"Mad Max stílusú elektromos autót dobnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b846f9-cbfa-4050-8acf-4e17c460f0b8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Fenyőházi Panna imád iskolába járni, rajzolni és programozni, tavaly dobogós lett egy programozóversenyen az általa elképzelt, 3D-nyomtatóval kivitelezett UhuBot nevű viccmesélő baglyával. A rajzairól pedig J.K. Rowling is elismerően nyilatkozott.","shortLead":"Fenyőházi Panna imád iskolába járni, rajzolni és programozni, tavaly dobogós lett egy programozóversenyen az általa...","id":"20210215_robotika_programozas_lanyok_fenyohazi_panna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b846f9-cbfa-4050-8acf-4e17c460f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22505c34-7116-4677-9fad-f08bcbba13eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_robotika_programozas_lanyok_fenyohazi_panna","timestamp":"2021. február. 15. 20:00","title":"Robotot alkotott és J.K. Rowling könyvét illusztrálta a 12 éves székesfehérvári lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20210215_nagy_britannia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987daf18-79b5-4f9f-bd97-1f4ddfef8907","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nagy_britannia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 21:18","title":"Öthavi mélypontra esett vissza az új fertőzöttek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg kötelező bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi körrel rendelkező vállalkozónak. A kamarához milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak.","shortLead":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg...","id":"20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1267cf6-ec35-4d32-abcc-12317dba495d","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 06:30","title":"Sok vállalkozó most szembesült azzal, hogy tagja az agrárkamarának és fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]