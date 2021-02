Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta az ostoromlók betörését a kongresszus épületének üléstermébe, és így az ott tartózkodó szenátorok életét megmentette.","shortLead":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta...","id":"20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda2662-97a1-4793-acde-7313d37f726a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","timestamp":"2021. február. 18. 10:15","title":"Újabb kitüntetést kap a Capitolium hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","shortLead":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","id":"20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b22be9-1f54-4168-9d97-c603aa6c4ed3","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","timestamp":"2021. február. 18. 11:48","title":"Ilyen Emma Stone, amikor pszichopata főgonoszt játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","shortLead":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","id":"20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1f68e6-8bd3-4ff3-8a08-92d1527c136b","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 20:18","title":"Tovább javulnak a horvát és szlovén számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb a szakember.","shortLead":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb...","id":"20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2068be2e-ff05-4192-aa23-3c14171ae753","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","timestamp":"2021. február. 18. 14:52","title":"Összeroppanthatja a szlovák egészségügyet a brit vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","shortLead":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","id":"20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73af6532-b979-4ecc-8760-8070ac384967","keywords":null,"link":"/elet/20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","timestamp":"2021. február. 17. 17:05","title":"Hősként ünnepli Izrael az iráni cselgáncsost, aki hazát váltott, miután sportszerűtlenségre kényszerítette saját szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár sokkal kevesebb is lehetne – legalábbis Boris Johnson szerint.","shortLead":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár...","id":"20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb83c0-df47-45b1-818c-4df75a52fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 15:03","title":"A brit miniszterelnök szerint 100 nap alatt kellene vakcinákat fejleszteni, így többeket lehetne megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem adtak. ","shortLead":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem...","id":"20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fe981-bb99-4978-86a2-bb753c3fe41a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","timestamp":"2021. február. 18. 10:17","title":"Nemcsák Károly: Az SZFE-ügy a balliberális oldal részéről tudatosan előkészített dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ausztrál helyzet a politikus szerint azt mutatja, hogy elbukott a Momentum ötlete is a közösségi oldal szabályozásáról. ","shortLead":"Az ausztrál helyzet a politikus szerint azt mutatja, hogy elbukott a Momentum ötlete is a közösségi oldal...","id":"20210218_Varga_Judit_facebook_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0091a402-e253-4ef2-a749-32c5c3fd7e82","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_facebook_momentum","timestamp":"2021. február. 18. 18:18","title":"Varga Judit már sokkal engedékenyebb hangnemben beszél a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]