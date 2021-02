Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","shortLead":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","id":"20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9d92d-b550-4395-af2e-3a0a3fd8b401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","timestamp":"2021. február. 19. 18:41","title":"Megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet a testen.","shortLead":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet...","id":"20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54cd9e-b1ec-4e67-a6c2-87fc2d82ac73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","timestamp":"2021. február. 19. 13:03","title":"Zavarja a fitneszkarkötő? Máshogy is lehet pulzust mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte szóra sem érdemes. Hogy mennyire kapós, azt pontosan tudták azok is, akik „elúsztattak” 250 tonnányit egy ausztrál halfeldolgozóból.","shortLead":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte...","id":"20210219_A_nagy_lazaclopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53984f-b48f-4091-a8e0-57fa235c1ef7","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_nagy_lazaclopas","timestamp":"2021. február. 19. 11:32","title":"A nagy lazaclopás: amikor az elkövetők túl pofátlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég olyan tesztet fejleszt, melynek az értékelésébe az okostelefont is bevonja.","shortLead":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég...","id":"20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ebcc2-dde3-4860-88a1-a81a30bbdddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","timestamp":"2021. február. 21. 08:03","title":"Engedélyezésre vár: telefon segítené a Covid-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét, hogy biztonságos és nyugodt olimpiát, illetve paralimpiát rendezzen nyáron Tokióban.","shortLead":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét...","id":"20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88b542-5edd-4b56-9ff7-9aa5373c593a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","timestamp":"2021. február. 20. 17:26","title":"A vezető gazdasági hatalmak támogatják az olimpia idei megrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Paskál-fürdő közelében, a Rákos-patakban úszkált a hód, amikor munkatársunk levideózta. Csak pár másodperc, és az állat már messze jár. ","shortLead":"A Paskál-fürdő közelében, a Rákos-patakban úszkált a hód, amikor munkatársunk levideózta. Csak pár másodperc, és...","id":"20210219_Rovid_video_a_Rakospatakban_lubickolo_hodrol_es_a_kacsarol_aki_nezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99027c82-e4bb-48b9-b4b1-c80bd28aab08","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Rovid_video_a_Rakospatakban_lubickolo_hodrol_es_a_kacsarol_aki_nezi","timestamp":"2021. február. 19. 17:43","title":"Rövid videó a Rákos-patakban lubickoló hódról, és a kacsáról, aki csak nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]