[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"A hvg.hu-nak elmondta: az ügyintézőnek csak megmutatta az üzenetet, ezután minden probléma nélkül zajlott a folyamat. ","shortLead":"A hvg.hu-nak elmondta: az ügyintézőnek csak megmutatta az üzenetet, ezután minden probléma nélkül zajlott a folyamat. ","id":"20210306_AstraZeneca_vakcina_oltopont_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e829f-2b76-4969-9899-65597af39d61","keywords":null,"link":"/elet/20210306_AstraZeneca_vakcina_oltopont_lemondas","timestamp":"2021. március. 06. 11:33","title":"A lemondó sms ellenére elment az oltópontra, és megkapta az AstraZenecát egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","shortLead":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","id":"20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9d-7a94-4658-b48e-60871026f53e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"2022-től a saját járműve buktathatja le a szabálytalan autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","shortLead":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","id":"20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0117cf78-9fa7-4c7d-a698-910019e9a443","keywords":null,"link":"/elet/20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","timestamp":"2021. március. 05. 19:05","title":"70 éves is elmúlt a világ legidősebb madara, nemrég mégis költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano tervezte San Giorgio-hidat - amelyet már tavaly augusztusban átadtak - most belülről is megmutatták az újságíróknak. ","shortLead":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano...","id":"20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089cdd0-6479-4792-b916-7d24f83d9b47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","timestamp":"2021. március. 06. 07:55","title":"Így néz ki belülről a leomlott genovai híd utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat hangoztató, politikai értelemben vett sofőrjei is. Lehet-e „pragmatikus” módon együttműködni a Jobbikkal, amíg ez a párt nem képes az azonnali sofőrváltásra? Vélemény. \r

\r

\r

","shortLead":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat...","id":"202109_a_jobbik_soforjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b253e1-cad0-479b-a8b6-1ea887e23c14","keywords":null,"link":"/360/202109_a_jobbik_soforjei","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"Seres László: A Jobbik sofőrjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","shortLead":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","id":"20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e5380-d746-4ff5-b2e0-68b53eb4beb2","keywords":null,"link":"/360/20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","timestamp":"2021. március. 05. 18:00","title":"Nagy Iván Zsolt: A pofátlanság-hadművelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]