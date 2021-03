Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695","c_author":"HVG","category":"360","description":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem bizonyítottak ok-okozati összefüggéseket.","shortLead":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem...","id":"202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90f0e8-03b7-4df0-a035-68c0e64dfe24","keywords":null,"link":"/360/202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","timestamp":"2021. március. 16. 10:00","title":"A fiúknál a videójátékra, a lányoknál a közösségi médiára érdemes odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","shortLead":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","id":"20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f728f-0969-4e64-96de-0000d60cf36a","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2021. március. 16. 15:58","title":"Eperjes Károly: Orbán embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","shortLead":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","id":"20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b426500-2469-4e1f-9a24-643be415c325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","timestamp":"2021. március. 16. 10:33","title":"Lenyűgöző fotók készültek Skócia fölött feltűnt északi fényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább kattintott. Nem kellett volna.","shortLead":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább...","id":"20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6caf05-9dfc-4010-b144-fe04e1bbe8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","timestamp":"2021. március. 17. 13:03","title":"173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentődolgozók szövetségének elnöke levélben kérte ezt a kormányfőtől és az Emmi tárcavezetőjétől, Kásler Miklóstól.","shortLead":"A mentődolgozók szövetségének elnöke levélben kérte ezt a kormányfőtől és az Emmi tárcavezetőjétől, Kásler Miklóstól.","id":"20210317_orban_viktor_mentok_mentosok_juttatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915b06a-9280-44cf-9d9a-8a896e85a509","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_orban_viktor_mentok_mentosok_juttatas","timestamp":"2021. március. 17. 08:29","title":"Rendkívüli juttatást kértek Orbán Viktortól a mentőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","shortLead":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","id":"20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fb490d-61f0-4764-9682-2c335fdbd661","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","timestamp":"2021. március. 17. 05:19","title":"BL: Könnyedén jutott a nyolc közé a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett, korlátozottan halászható tengeri fajok is a tányérunkra kerülnek – figyelmeztet egy új kutatás. ","shortLead":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett...","id":"20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6f8b5-1310-4ea5-bcd2-857b089b1ffa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","timestamp":"2021. március. 16. 12:20","title":"A tengeri termékek nagy része nem is az, aminek a csomagolásán nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]