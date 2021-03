Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa a Facebookon. ","shortLead":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa...","id":"20210318_furjes_balazs_budapest_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7cedab-1420-4ee3-84d3-b2d7fa7e724f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_furjes_balazs_budapest_program","timestamp":"2021. március. 18. 16:44","title":"Fürjes 3000 milliárd forint uniós forrás elköltését lengette be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5fbdfb-df8f-4768-86df-36d505675f22","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kossuth-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá a tortúratesztjének.","shortLead":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá...","id":"20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474aef1-7392-4fbe-8d54-9efa231cda16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","timestamp":"2021. március. 17. 19:03","title":"Videó: az első feszítéstől széttört az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","shortLead":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","id":"20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7867d-960f-4290-9138-935f0c3bbb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","timestamp":"2021. március. 18. 12:10","title":"Sokkoló részleteket osztott meg a rendőrség a Honvédkórházban megölt nő támadójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadf3e16-8481-44aa-a662-70bec9ce797c","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ha Orbán Viktor már nem befolyásosként emlegetett szereplő, hanem csak egy zavaró troll, akkor kevésbé értékessé válik Moszkva vagy Peking számára - olvasható a HVG hetilap e heti ajánlójában.","shortLead":"Ha Orbán Viktor már nem befolyásosként emlegetett szereplő, hanem csak egy zavaró troll, akkor kevésbé értékessé válik...","id":"202111_a_jarvany_idogepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aadf3e16-8481-44aa-a662-70bec9ce797c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe11395-606c-489b-8623-14e0394827fa","keywords":null,"link":"/itthon/202111_a_jarvany_idogepe","timestamp":"2021. március. 18. 09:45","title":"Nagy Gábor: A járvány időgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet” – vallotta az AWS frontembere.","shortLead":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig...","id":"20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879659b-809b-4dcf-9850-b0dbe16e7581","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","timestamp":"2021. március. 18. 09:51","title":"Az AWS tagjai megosztották az énekesük halála előtti gondolatait, ők is ez alapján tervezik a jövőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","shortLead":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","id":"20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10efba-bc02-41ca-9ca2-adb4e7b90caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:53","title":"A Fidesz kilép az Európai Néppártból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]