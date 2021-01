Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","shortLead":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","id":"20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018211e4-9548-44ec-83af-1f6ae013e28e","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Meghalt Tanya Roberts, a Halálvágta Bond-lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne pontosabb.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne...","id":"20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cbafd-6a71-4582-b941-9d496bb48b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 09:24","title":"Kincses Gyula: A brit vírusmutáció bármikor megjelenhet itt is, de nem okoz súlyosabb eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","shortLead":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","id":"20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8907534-5c9b-405d-b569-58a1812fbfcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 04. 12:42","title":"Újra rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","shortLead":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","id":"20210105_Tanya_Roberts_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f9f91-c4fb-4851-a6f7-a5df20f3408c","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Tanya_Roberts_meghalt","timestamp":"2021. január. 05. 18:19","title":"Egy nappal a téves halálhíre után meghalt Tanya Roberts egykori Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7357fab-2ce8-46ad-8c60-c62a8d859c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír állami televízió nem győzött bocsánatot kérni, miután a szilveszteri műsoruk egyik poénja miatt felháborodott levelek özönét kapták.","shortLead":"Az ír állami televízió nem győzött bocsánatot kérni, miután a szilveszteri műsoruk egyik poénja miatt felháborodott...","id":"20210104_Isten_nevet_vettek_a_szajukra_a_humoristak_lett_is_belole_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7357fab-2ce8-46ad-8c60-c62a8d859c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c266a83b-5a9e-4298-bf57-0b30a19dbf6d","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Isten_nevet_vettek_a_szajukra_a_humoristak_lett_is_belole_botrany","timestamp":"2021. január. 04. 10:33","title":"Isten nevét vették a szájukra a humoristák, lett is belőle botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken soha nem történt egyetlen baleset sem. Ugyanakkor elnézést is kértek a lakosságtól a kommunikáció hiányossága miatt. ","shortLead":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken...","id":"20210105_soskut_dongwha_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd48441-34b0-4316-b5ca-a2e6a334e91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_soskut_dongwha_beruhazas","timestamp":"2021. január. 05. 13:45","title":"Felbolydult a magyar község élete, amikor kiderült, egy dél-koreai cég két üzemet is épít a határukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]