[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi beutalóval lehet kérni az oltást.","shortLead":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi...","id":"20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2aee65c-9c84-46b2-aede-ca8b26d55d45","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","timestamp":"2021. március. 30. 07:08","title":"Közzétették a szoptatási igazolást, amit az oltópontra kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé tartozott a Telenor.","shortLead":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé...","id":"20210329_petr_kellner_halal_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9b8f30-7a72-4d24-a94f-90c2806a9829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_petr_kellner_halal_helikopter","timestamp":"2021. március. 29. 07:17","title":"Egy alaszkai helikopterbalesetben meghalt Csehország leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka származott Kínából, 2020-ra 53 százalékra emelkedett ez az arány. ","shortLead":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka...","id":"20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c013ae75-e0d7-4eee-a969-0dd58ff2e08d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","timestamp":"2021. március. 29. 10:54","title":"Kína egyedül több szenet égetett tavaly, mint a többi ország együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","shortLead":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","id":"20210329_eladas_europai_gyar_Honda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a88f1e-7586-4242-916d-76e1a4e0c84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_eladas_europai_gyar_Honda","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Eladta egyetlen európai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti parkjában.","shortLead":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti...","id":"20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1026dbf-2fff-4c62-8d14-4406f4136e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","timestamp":"2021. március. 29. 07:03","title":"Vadkamera filmezte le a világ legritkább nagymacskáit: videón Leo 117F és három kölyke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt kínai festő.","shortLead":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt...","id":"20210329_Elbuvolo_Matisse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1ec7-cac3-45d5-9828-8bba1c3c9283","keywords":null,"link":"/360/20210329_Elbuvolo_Matisse","timestamp":"2021. március. 29. 12:00","title":"A \"kínai Matisse\" szerényen élt, most 100 millió dollárt fizettek ki aktjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható készítményeket hamisítottak.","shortLead":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható...","id":"20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670e385e-5aa3-47f9-9d46-e28d7e0ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 14:23","title":"Illegális gyógyszergyárra csapott le a rendőrség Zsámbékon, 9 millió tablettát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]