[{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hajszálnyit engedett a kormány a modellváltó egyetemek és új alapítványi fenntartóik sokat vitatott viszonyában. Kicsit több teret enged a szenátusoknak, és rugalmasabbnak mutatkozik az alapítványok kuratóriumi tagjainak kijelölésében, de várhatóan így is lesz mindegyikben politikus, és továbbra is elvárják a tudománnyal nehezen összegyeztethető üzleti szemléletet.","shortLead":"Hajszálnyit engedett a kormány a modellváltó egyetemek és új alapítványi fenntartóik sokat vitatott viszonyában. Kicsit...","id":"20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea0a34c-70ea-4a0b-bd48-5a6172b11560","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok","timestamp":"2021. április. 02. 07:00","title":"Egyetemi puding: megnéztük, mi a tapasztalat az elsőként modellt váltott Corvinusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852, a gyógyultaké pedig 73 380 066 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852...","id":"20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19a857-9eca-455b-93e1-845d847e7ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","timestamp":"2021. április. 02. 09:13","title":"Közelít a hárommillióhoz a COVID áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","shortLead":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","id":"20210402_BMW_CE_04","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9ebc1-e0b7-4ad9-8405-454a5f4be4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_BMW_CE_04","timestamp":"2021. április. 02. 10:48","title":"Szériaváltozatban is nagyon futurisztikus a BMW elektromos robogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","shortLead":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","id":"20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11fddd0-9096-4f13-a247-3b0c5999043a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 10:55","title":"Négymilliárd forintot buknak a szállodák a húsvéti forgalom kiesése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","shortLead":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","id":"20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd17406-c391-43c7-aa90-1ada856c2b0c","keywords":null,"link":"/sport/20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","timestamp":"2021. április. 01. 06:15","title":"Vb-selejtezők: Észak-Macedónia legyőzte Németországot, Ausztria négy góllal kapott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyökerüknél fogva orvosolná a weblapok gyermekbetegségeit a két legnépszerűbb böngésző fejlesztője. A munka eredménye az általános internetes élmény során is érezhető hatással lehet.","shortLead":"A gyökerüknél fogva orvosolná a weblapok gyermekbetegségeit a két legnépszerűbb böngésző fejlesztője. A munka eredménye...","id":"20210401_microsoft_google_weblapok_bongeszes_weboldal_chromium_chrome_edge_compact2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ff6b2-7fa3-45cc-9c98-618ad7270c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_microsoft_google_weblapok_bongeszes_weboldal_chromium_chrome_edge_compact2021","timestamp":"2021. április. 01. 11:03","title":"Összefog a Microsoft és a Google, hogy jobb legyen internetezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]