Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A maszkviselési kötelezettség a dohányzókra is vonatkozik, mégis sokan letolt maszkkal fújják a füstöt a közterületeken - ennek veszélyeiről nyilatkozott az Indexnek Fényes Márta tüdőgyógyász, figyelmeztetve, hogy a kifújt cigarettafüst akár 3-4 méter távolságra is elszáll, és ha a dohányzó koronavírussal fertőzött, akkor a vírust is ilyen intenzitással közvetíti.

Az Indexnek Várdi Katalin tüdőgyógyász, az InspiroMed légzésközpont főorvosa arról beszélt, az embereknek mostanra fogyott el a türelmük, lazítottak a fegyelmen, ráadásul a lehető legrosszabbkor, "pedig most kellene igazán bezárkóznunk".

A főorvos tapasztalatai szerint a megkezdett oltások megzavarták az embereket: a már beoltottak szerinte "új keletű magabiztossággal járnak-kelnek a világban, miközben ugyanúgy terjeszthetik a fertőzést". A tüdőgyógyász úgy véli, most a dohányosoknak is változtatniuk kell a szokásaikon: nem kellene dohányozni az utcán, ugyanis a hagyományos légzéshez képest cigarettázáskor a kifújt füst – és vele együtt esetleg a vírus is – mélyebbről jön a tüdőből, és nagyobb területen szóródik szét.