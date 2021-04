Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

170-nel nőtt a koronavírus magyarországi áldozatainak száma. Velük együtt már 22 098 ember halt bele a vírus szövődményeibe. Utoljára ennél kevesebb elhunytat egy nap alatt március 16-án jelentettek, de akkor nemzeti ünnep, ezúttal húsvét volt egy nappal korábban, azaz érdemes még várni néhány napot, hogy lássuk, nem csak az adatszolgáltatás napi ingadozása okozta-e a nagyobb csökkenést.

Az egyértelműen látszik, hogy a tesztelést nagyon visszavetette a húsvét: ezúttal mindössze 11 194 új teszt került be a statisztikába, február 22-e óta a legkevesebb. Így csak 1890 új fertőzöttet diagnosztizáltak, szintén február 22-e óta most a legkevesebbet. A 16,9 százalékos pozitív tesztarány így is a legjobb március 7-e óta, de még így is sokkal magasabb, mint az az 5 százalék, amely alatt az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint megfelelő képet lehet kapni a járvány terjedéséről. Az pedig egyértelműen jó hírnek tűnik, hogy már az egymást követő tizenegyedik napon alacsonyabb az új fertőzöttek száma, mint az előző hét azonos napján.

Kórházban 12 007 embert ápolnak, 201-gyel többet, mint egy napja. Az ő számuk a múlt heti csökkenés után már harmadik napja újra nő, de egyelőre még több, mint 500 fővel elmarad attól, ahonnan március végén esni kezdett. Közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen, az egy nappal korábbinál 11-gyel kevesebben.

Az, hogy húsvétkor lassabb az adminisztráció, a gyógyultak számán is látszik: ezúttal csak 484 embert minősítettek gyógyultnak. Így az aktív esetszám 1236 fővel nőtt, 251 077-re, ennyire magas még sosem volt a járvány kezdete óta.

Az oltásokkal viszont szerencsére az ünnep alatt sem álltak le: tegnap 69 747 embert oltottak be, összesen már 2 432 313-at, vagyis ha így folytatják, akár már ma is eljuthatunk a 2,5 millió határig, aminél kezdődhetnének az újranyitás első lépései, de ha ma nem, akkor holnap egészen biztosan. 9873 fővel, 922 886-ra nőtt azoknak a száma, akik már mindkét dózist megkapták.