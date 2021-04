Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között – közölte a WHO.","shortLead":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között...","id":"20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f454330-f7ac-46f3-889b-bf863025993a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 21:13","title":"WHO: Lehetséges, de nem megerősített az AstraZeneca és a vérrögök közötti kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","shortLead":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","id":"20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a9e987-4b4a-4cf6-993a-121942732b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","timestamp":"2021. április. 08. 15:12","title":"Több száz millió forintos kárt okozott a szentendrei áruháztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunakanyar körúti áruház raktárában keletkezett tűz, körülbelül ezer négyzetméterre terjedt át a tűz, amit éjfél után sikerült eloltani.","shortLead":"A Dunakanyar körúti áruház raktárában keletkezett tűz, körülbelül ezer négyzetméterre terjedt át a tűz, amit éjfél után...","id":"20210407_Kigyulladt_a_szentendrei_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03563a89-c545-48ae-b59c-fc96000d6610","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Kigyulladt_a_szentendrei_Spar","timestamp":"2021. április. 07. 20:20","title":"Kigyulladt a szentendrei Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d4631-eaf3-42bb-8da6-56cf85522ad6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2,5 millió magyar már megkapta legalább az első oltását, így Orbán Viktor miniszterelnök kedden bejelenthette: megkezdődhet a részleges nyitás. 