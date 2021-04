Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20 százalékkal csökkent. Összességében 3,7 százalékos az infláció.","shortLead":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20...","id":"20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79e781-b6e9-46eb-9f76-1892a18fc297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","timestamp":"2021. április. 09. 09:07","title":"Nagyot drágult a benzin és a friss zöldség, féléves csúcson az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","shortLead":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","id":"20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b9f119-6d9c-425f-9c82-fa0fd50aca85","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","timestamp":"2021. április. 08. 13:26","title":"Gulyás: Petry álláspontja a migrációról visszafogott, európai, kulturált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","shortLead":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","id":"20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b140928d-09f5-4b1b-a66b-40da031f374c","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 16:42","title":"A Buckingham-palota és a Windsor-kastély előtt is gyűlnek a virágcsokrok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","shortLead":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","id":"20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cd3dfa-15ec-47bc-a4b2-1afee9407a2e","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","timestamp":"2021. április. 08. 11:40","title":"Ötmilliárd forintos indulótőkével jön létre a magyar–kirgiz fejlesztési alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most viszont minden egyeztetés nélkül kifarolt mögüle, és minden pénzt, paripát és fegyvert áttett egy új rendezvénybe. De vajon mindez csak az állam hibája?","shortLead":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most...","id":"20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011ab812-6bc8-46de-99c1-4fdf787a05c5","keywords":null,"link":"/elet/20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 20:10","title":"Tanyára vitt Sziget Fesztivál vagy igazodási pont? Új szerepbe kényszerült a Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et, fedélzetén Jurij Gagarinnal repülő őrnaggyal, aki összesen 108 percet töltött odafenn. Ezzel egyúttal a nagy kérdés is eldőlt, hogy vajon ki küld először embert az űrbe, a szovjetek vagy az amerikaiak. Az USA válasza persze nem maradt el.","shortLead":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et...","id":"20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fc0dfd-f5f2-4452-b89e-7a54965a5498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","timestamp":"2021. április. 08. 20:33","title":"60 éve ezen a napon már nagy volt az izgalom a Szovjetunióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","shortLead":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","id":"20210409_Prince_album_Welcome_2_America","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89f340-478c-4b5a-879e-5abe8565b846","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Prince_album_Welcome_2_America","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Nyáron megjelenik Prince eddig kiadatlan albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]