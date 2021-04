Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település jövőjét félti, a kormány segítséget ígér. A Johnson Electric távozása a legrosszabbkor jött: a város még az előző gyárbezárást sem heverte ki, de már vannak pozitív fejlemények.



","shortLead":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település...","id":"20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e886909b-70e7-4bf9-9ebb-4fc49225c969","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","timestamp":"2021. április. 10. 07:00","title":"Akkor jött az újabb gyárbezárás, amikor még az előzőt sem heverte ki Ózd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et, fedélzetén Jurij Gagarinnal repülő őrnaggyal, aki összesen 108 percet töltött odafenn. Ezzel egyúttal a nagy kérdés is eldőlt, hogy vajon ki küld először embert az űrbe, a szovjetek vagy az amerikaiak. Az USA válasza persze nem maradt el.","shortLead":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et...","id":"20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fc0dfd-f5f2-4452-b89e-7a54965a5498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","timestamp":"2021. április. 08. 20:33","title":"60 éve ezen a napon már nagy volt az izgalom a Szovjetunióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","id":"20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b90b24-4cfb-4e35-bf30-3a1212c2bec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","timestamp":"2021. április. 08. 18:27","title":"Hatalmas katonai tábort épít Oroszország az ukrán határnál, állítják orosz függetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött, változtat ezen.","shortLead":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött...","id":"20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a41e4-6e2b-4fc4-8daf-24497d15acdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","timestamp":"2021. április. 09. 10:03","title":"Újít az Apple: biciklit, de akár kulcscsomót is lehet majd keresni a Find My szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","shortLead":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","id":"20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe7d08-f15e-4de8-b453-54d50f02e98b","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","timestamp":"2021. április. 09. 21:48","title":"Meggyilkoltak egy bűnügyi újságírót Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most viszont minden egyeztetés nélkül kifarolt mögüle, és minden pénzt, paripát és fegyvert áttett egy új rendezvénybe. De vajon mindez csak az állam hibája?","shortLead":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most...","id":"20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011ab812-6bc8-46de-99c1-4fdf787a05c5","keywords":null,"link":"/elet/20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 20:10","title":"Tanyára vitt Sziget Fesztivál vagy igazodási pont? Új szerepbe kényszerült a Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]