[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","shortLead":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","id":"20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f466b-2813-4e99-a310-270087aacd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","timestamp":"2021. április. 09. 16:53","title":"Karácsony Gergely is panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","shortLead":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","id":"20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34de08d7-70c7-4471-a1dc-428d5e3a4797","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","timestamp":"2021. április. 09. 18:33","title":"Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó cég telephelyén.","shortLead":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó...","id":"20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228153d7-312d-4455-8517-40f68b448254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","timestamp":"2021. április. 09. 20:59","title":"Kétszáz tonna veszélyes anyagot szállítottak el Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri a kártyákat, hogy a számára kedves vállalkozók kerüljenek helyzetbe. ","shortLead":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri...","id":"202114_ajandek_brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8667356-30b8-4f08-8393-3a6203c6b3cc","keywords":null,"link":"/360/202114_ajandek_brusszelbol","timestamp":"2021. április. 09. 13:00","title":"Orbán előadta, hogy nem kell Brüsszel pénze, de fejben már el is költötte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványügyi szabályok szerint az Amerikából érkező Harrynek tíz napot karanténban kellene töltenie a beutazását követően, csakhogy a temetés valószínűleg egy hét múlva lesz.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint az Amerikából érkező Harrynek tíz napot karanténban kellene töltenie a beutazását...","id":"20210410_Ketseges_Harry_reszvetele_Fulop_herceg_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ed476-348a-4b8d-bd01-ddde1e820d76","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Ketseges_Harry_reszvetele_Fulop_herceg_temetesen","timestamp":"2021. április. 10. 16:12","title":"Kétséges Harry részvétele Fülöp herceg temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe3471-f5ce-460e-8133-3c73f3ec72cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 5 méter hosszú szedán normál benzines, illetve kétféle plugin hibrid kivitelben rendelhető.","shortLead":"A mintegy 5 méter hosszú szedán normál benzines, illetve kétféle plugin hibrid kivitelben rendelhető.","id":"20210409_uj_francia_luxuslimuzin_bearaztak_a_ds_9et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93fe3471-f5ce-460e-8133-3c73f3ec72cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01598d9-aed6-45ff-ad75-b0cd604718f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_uj_francia_luxuslimuzin_bearaztak_a_ds_9et","timestamp":"2021. április. 09. 06:41","title":"Új francia luxuslimuzin: beárazták a DS 9-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fa545b-f0ec-4e0e-a288-ca0e41b0a3e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó körül szokatlanul sokszínű légkört fedeztek fel az olaszországi Galileo Nemzeti Teleszkóp (Telescopio Nazionale Galileo, TNG) segítségével.","shortLead":"Egy exobolygó körül szokatlanul sokszínű légkört fedeztek fel az olaszországi Galileo Nemzeti Teleszkóp (Telescopio...","id":"20210409_sokszinu_legkor_exobolygo_hd209458b_tng_teleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fa545b-f0ec-4e0e-a288-ca0e41b0a3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688074a-5924-4f36-b18a-15ec9d890adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_sokszinu_legkor_exobolygo_hd209458b_tng_teleszkop","timestamp":"2021. április. 09. 09:03","title":"Igen furcsa légkört fedeztek fel egy exobolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]