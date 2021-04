Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint az igazoltatásnál kiderült, hogy körözik, ő menekülni kezdett, ezért lelőtték. Vizsgálat indult, hogy valójában mi történt. Minneapolisban zavargás tört ki.","shortLead":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint...","id":"20210412_minneapolis_rendorok_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990acf6-ca1f-42bd-b5a9-1c1ac1163253","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_minneapolis_rendorok_usa","timestamp":"2021. április. 12. 11:04","title":"Rendőrök lőttek le Minneapolisban egy fekete férfit igazoltatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. ","shortLead":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra...","id":"202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1735e8ba-d431-47e3-b8f8-010de06d1fcb","keywords":null,"link":"/360/202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Vers mindenkinek: összegyűjtöttük, mely költők kaptak szobrot mostanában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","shortLead":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","id":"20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e495f0c-4003-4102-8c58-cb0606ddc4ff","keywords":null,"link":"/elet/20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2021. április. 11. 08:21","title":"Meghan Markle biztosan kihagyja Fülöp herceg temetését, Harry viszont elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5b680d-2c2c-471f-97bf-993c5dff65b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 11. 12:39","title":"Fekete-Győr arra kéri Orbánt, hogy közös videóban biztassák oltásra a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János lánya. ","shortLead":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János...","id":"202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6d7907-fbcd-45ef-afcb-fcae0800fec7","keywords":null,"link":"/360/202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","timestamp":"2021. április. 12. 10:00","title":"A szépségiparba is betör a kormányközeli felcsúti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott.","shortLead":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben...","id":"202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78408065-a8ab-4d06-a5c0-aa66f3e6f472","keywords":null,"link":"/360/202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen marad egy-egy hely. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen...","id":"20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c5056-204e-4950-9129-cd316f147a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. április. 10. 15:38","title":"Nézők előtt rendezik a Forma-1-es Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]