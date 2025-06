Egy amerikai melegbártól a milliós felvonulásokig: honnan indult a Pride?

A New York-i Stonewall Inn melegbárban 1969. június 28. hajnalán razziázó rendőrök aligha gondolták, hogy világméretűvé terebélyesedő jogvédő mozgalom bölcsőjét ringatják. Vagy hogy épp egy nemzeti műemlék alapjait rakják le. A tiltakozáshullám első évfordulóján, 1970 júniusában Chicagóban, San Franciscóban, New Yorkban és Los Angelesben már felvonulással emlékeztek a Stonewall Innben történtekre, a 2016-os évfordulón pedig Obama elnök védett műemlékké nyilvánította a New York-i kocsmát.

Az európai nagyvárosok közül Londonban rendeztek először a szexuális kisebbségek jogegyenlőségét hirdető felvonulást: 1972-ben, körülbelül 2000 résztvevővel. 1973 szeptemberében már egy újabb földrészen, Ausztráliában is megtartották az első parádét. Sydneyben a résztvevők száma 200, a letartóztatottaké 18 volt. Afrika első melegjogi menetén 1990 októberében Johannesburgban, a Dél-afrikai Köztársaságban 800-an vettek részt.