A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.

“Tisztára akarom mosni a nevem Németországban, ne tartsanak idegengyűlölőnek, sem homofóbnak. Szeretnék még itt dolgozni” – nyilatkozta a Blikknek Petry Zsolt.

A Hertha BSC kapusedzőjét egy hete rúgták ki, azt követően, hogy egy interjú jelent meg vele a Magyar Nemzetben. Petry ebben a bevándorlásról például azt mondta, amiatt Európa morálisan mélyre süllyedt, emellett nem érti, miért állt ki Gulácsi Péter, a magyar futballválogatott és az RB Leipzig kapusa a homoszexuális, transzvesztita és egyéb nemi identitású emberek mellett.

Petry Zsolt később ugyanakkor állította, a Magyar Nemzet pontatlanul adta vissza, amit a bevándorlásról és melegházasságról mondott a nekik adott interjújában, a német sajtó pedig rosszul fordította le a szavait. Ezek végeredményben pedig félreértéseket szültek szerinte.

“Először is nagyon szépen köszönöm odahaza mindenkinek, aki kiállt mellettem, igazán jólesett. Egy médiaügyvéd segítségével azt a taktikát választottuk, most kicsit visszavonulok, hogy leülepedjen az ügy” – mondta most a Blikknek a Hertha volt kapusedzője.

Hangfelvétel van a beszélgetésről

A Magyar Nemzet Petry Zsolt szavai után szerkesztőségi állásfoglalást adott ki, melyben bemutatták azt az interjúrészletet is, ami a kapusedző szerint kimaradt a beszélgetéstől. A Magyar Nemzet azt is közölte, nem cenzúrázták a szöveget, hanem szerkesztettek rajta, emellett hangfelvétellel is rendelkeznek a beszélgetésről, de ennek szövegét Petry Zsolt érdekében nem kívánják nyilvánosságra hozni.