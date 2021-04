Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak.","shortLead":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The...","id":"20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83d98e-de7e-4d61-b23c-1554bde3d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","timestamp":"2021. április. 11. 17:00","title":"Telefonon is játszható a legendás Magic – majdnem úgy, mint a papírkártyákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de a hirtelen jött tesztigény hatására kiterjesztették a tevékenységüket.","shortLead":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de...","id":"20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178088b6-38aa-4d65-95cc-3c1f65d1fb51","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 11. 11:36","title":"Százmilliós nyereséget termelt koronavírus-teszteléssel egy újlengyeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce941f91-28b6-4c1d-b258-ab47a5410182","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gimnáziumi évei után Kodály Zoltán Budapesten folytatta életét, ahol először értetlenül fogadták, miért akar olyan dalokat lejegyezni, amiket mindenki ismer. A népdalgyűjtéseinek ellenséges fogadtatásán Bartók Bélával való együttműködése segített túllépni. Az életét követő zenészek, eredeti hangfelvételek után kutatnak a Néprajzi Múzeumban. A mi Kodályunk, harmadik rész. ","shortLead":"Gimnáziumi évei után Kodály Zoltán Budapesten folytatta életét, ahol először értetlenül fogadták, miért akar olyan...","id":"20210410_Doku360_A_mi_Kodalyunk_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce941f91-28b6-4c1d-b258-ab47a5410182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4bcf68-bd0d-4685-8b90-150ca8e57521","keywords":null,"link":"/360/20210410_Doku360_A_mi_Kodalyunk_harmadik_resz","timestamp":"2021. április. 10. 19:00","title":"Doku360: Az egészséges zenei élet alapjához közönséget kell nevelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","shortLead":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","id":"20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a780e5-c642-44fb-990f-fbbcfa778aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","timestamp":"2021. április. 11. 12:02","title":"Óvintézkedésekkel vizsgázhatnak majd a szakképzésben tanuló diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet mentett meg a szállodájában. A történetét feldolgozó és több Oscar-jelölést is begyűjtő Hotel Ruanda című film által ikonná vált Rusesabaginát tavaly rejtélyes körülmények között rabolták el a ruandai hatóságok, miután éveken keresztül szervezkedett az általa diktátornak nevezett Paul Kagame ruandai elnök ellen.","shortLead":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet...","id":"20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e1236-8dea-408c-9b4a-8e7102ab97ce","keywords":null,"link":"/360/20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","timestamp":"2021. április. 11. 16:00","title":"Terrorizmus vádjával áll bíróság előtt a Hotel Ruanda elrabolt hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","id":"20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e7db39-d497-4a1d-9c94-bab29d029836","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","timestamp":"2021. április. 12. 10:30","title":"Hadházy feljelentést tett a rendőrségen, mert szerinte Tiborcz turai kastélyszállója vendégeket fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]