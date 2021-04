Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá. Az eszköz a volt Apple-tervező, Jony Ive keze nyomát viseli.","shortLead":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá...","id":"20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d68934-ab78-4f5e-ab46-69df83db76eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","timestamp":"2021. április. 05. 16:03","title":"Különleges licit kezdődik: elárverezik a kamerát, amelyen Jony Ive is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"24-en legalább 5 számot eltaláltak.","shortLead":"24-en legalább 5 számot eltaláltak.","id":"20210404_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15d6d7b-92fd-451e-b6df-14071e9c08b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2021. április. 04. 17:49","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","shortLead":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","id":"20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc38726-71ae-4dad-8cf5-409e459e7b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","timestamp":"2021. április. 05. 10:49","title":"Felújítás miatt bezár az Eurocenter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat belőle.","shortLead":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat...","id":"20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480f806-9811-4f93-9814-a551c5505d88","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. április. 06. 09:58","title":"Lélegzetelállító felvételek készültek Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]