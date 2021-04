Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"BI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani, hogy a központi döntés ellenére lehetnek helyben kiskapuk. Igaz, ehhez együttműködő iskolavezetésre van szükség.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani...","id":"20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d2d76-d0b0-4ac2-93a5-4580ca4b318a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:30","title":"Koronavírus és iskolanyitás: a diákoknak könnyebb, a tanároknak nehezebb lesz otthon maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","shortLead":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","id":"20210413_Darius_nyul_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b24c0-0741-4963-a602-13f39a10adc0","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Darius_nyul_lopas","timestamp":"2021. április. 13. 11:42","title":"Ellopták Dariust, a világ legnagyobb nyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","id":"20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aaafe1-8275-4d6c-99d8-58a06642ae8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Koronavírus: 285 beteg meghalt, 3597 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","shortLead":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","id":"20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b010bf-8182-4268-bcb7-be736a0b26c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 12. 14:49","title":"Hat prostituált megtámadásával gyanúsít a rendőrség egy külföldi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]