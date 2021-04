Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","shortLead":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","id":"20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d215326b-3776-4f89-8343-c1242a28feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","timestamp":"2021. április. 19. 06:41","title":"Magyarországon a Skoda Enyaq iV villanyautó legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak a leggazdagabbak – üzente a miniszterelnök. ","shortLead":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak...","id":"20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e935d53-281f-4bd0-995d-a7adb714a0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","timestamp":"2021. április. 19. 10:39","title":"Orbán is kiállt az új Szuperliga ellen, szerinte attól szép a foci, hogy nem lehet kisajátítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd pszichológushoz, mint a fogorvoshoz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd...","id":"20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c21a53-5753-46b8-b8a6-8e598847e65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","timestamp":"2021. április. 19. 16:03","title":"A járvány kezdete óta megháromszorozódott a depresszió gyakorisága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","shortLead":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","id":"20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51518c61-cd05-4388-84b0-d7ec07f4cc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","timestamp":"2021. április. 19. 19:41","title":"Menczer Tamás a Lancet cikkével érvel a Sinopharm-vakcina mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még a nehezített körülmények ellenére is képes legyen járni.","shortLead":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még...","id":"20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd93a8-d48f-4ca1-9ed1-de51359349c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","timestamp":"2021. április. 19. 12:03","title":"Állj félre, Boston Dynamics: elkészült a robot, ami önmagát tanította meg járni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]