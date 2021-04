Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","shortLead":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","id":"20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d4dec-ec54-4f01-abd0-e2ea1c3e4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","timestamp":"2021. április. 24. 10:58","title":"Majka marad a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján alkalmazni kezdik őket.","shortLead":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján...","id":"20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47e826-91e5-47da-bea7-8858d3ca1b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","timestamp":"2021. április. 24. 16:03","title":"A világ összes óceánján bevetik az úszó robotmonitorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","shortLead":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","id":"20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76524f-97be-4af8-a4db-16999bd6e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","timestamp":"2021. április. 23. 21:25","title":"Szombattól látogatható lesz két nyíregyházi idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"360","description":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak a rovarok hasonló helyzetben. \r

","shortLead":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak...","id":"202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e2f2d-7090-49d9-9e29-cdd56ea1f5ec","keywords":null,"link":"/360/202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","timestamp":"2021. április. 25. 13:40","title":"28 napra karanténba zártak hangyákat, kiderült, hogy elég nehezen viselik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni minden korszakot” - így jellemzi magát Harsányi Gábor színművész, aki a HVG-nek azt is elmondta, mit érzett a Színművészeti beszántását látva. Portré. ","shortLead":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni...","id":"202116_harsanyi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f0957-a6b8-4026-8148-bb187ae9e579","keywords":null,"link":"/360/202116_harsanyi_gabor","timestamp":"2021. április. 24. 11:00","title":"Harsányi Gábor: Nem értek a politikához, ha valami fáj, írok egy novellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]