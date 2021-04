Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik, hogy a munkatársak védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak. 2021. április. 26. 15:18 Még maszk sem kell majd a színházakba, a színészekről pedig megfeledkezett a rendelet A Parlament keddi szavazásai után alig maradt állami fenntartású egyetem, az öt közalapítványhoz is milliárdos nagyságrendű állami vagyon került. A voksolás nem volt egyszerű, több képviselő jelezte, hogy nem működik a szavazógépe, emiatt kellett megismételni egyes szavazásokat, a kormány javaslatai mindenesetre gond nélkül átmentek. 2021. április. 27. 12:21 Most betonozta be a kormány a szellemi és kulturális hátországát A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit. 2021. április. 27. 11:00 Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi tájékoztatóján. Azt is elmondták, hogy az indiai vírusvariánst egyelőre nem mutatták ki Magyarországon. 2021. április. 27. 13:04 Müller Cecília: A sok oltás miatt lassulhat a védettségi kártyák kiadása Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni a kompatibilis telefonokra. Egyik legérdekesebb újdonsága napjaink gyakran előforduló problémájára reagál: mostantól akár maszkban is feloldható a lezárt iPhone. 2021. április. 27. 10:03 Frissítse az iPhone-ját, hogy utána akár arcmaszkban is fel tudja oldani a lezárt képernyőt