[{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","shortLead":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","id":"20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e04d82-a312-4dbe-944d-5f2e860d0ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Egy kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásából már egy adag is sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","shortLead":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","id":"20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f801998-53a1-4964-9615-6037ffefb464","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 30. 19:54","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani a szolgáltatóval? 