Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","shortLead":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","id":"20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059c27-e3c5-4668-a277-511c42e153d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","timestamp":"2021. május. 01. 10:15","title":"Szijjártó: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk bármilyen oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk intézkedni. ","shortLead":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk...","id":"20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838cd921-0930-4f4c-9343-bc68225fd7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 19:10","title":"Hétfőtől időpontfoglalás nélkül is lehet védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e15d21-041c-4e3c-b1b6-8c80872ec289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EUROSTAT adataiból kiderül, hogy mekkora a munkanélküliség, de pár kattintással az is, hogy ez mennyire kimagasló, vagy átlagos a tagországok mezőnyében. ","shortLead":"Az EUROSTAT adataiból kiderül, hogy mekkora a munkanélküliség, de pár kattintással az is, hogy ez mennyire kimagasló...","id":"20210502_Infografikan_a_magyar_foglalkoztatasi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e15d21-041c-4e3c-b1b6-8c80872ec289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f33dcd-40d8-4fb6-a940-c8bee98d20ae","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Infografikan_a_magyar_foglalkoztatasi_adatok","timestamp":"2021. május. 02. 11:15","title":"Infografikán a magyar foglalkoztatási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","shortLead":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","id":"20210503_Colosseum_epitkezes_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdb1ff3-f706-4072-9a17-edcee0522812","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_Colosseum_epitkezes_roma","timestamp":"2021. május. 03. 06:02","title":"Újjáépítik a Colosseum küzdőterét, hogy hasonlítson az ókorira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603eb0-db9a-4203-a791-154b0d3a1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liverpool a hét végén országos kísérleti tereppé vált, a brit hatóságok ebben a városban tesztelik, hogy biztonságosan újranyithatóak-e a tánc- illetve koncerttermek. A pénteken kezdődött kétnapos bulira több ezren mentek el. ","shortLead":"Liverpool a hét végén országos kísérleti tereppé vált, a brit hatóságok ebben a városban tesztelik, hogy biztonságosan...","id":"20210501_Liverpoolban_ezen_a_hetvegen_tesztelik_a_diszkok_es_a_koncerttermek_ujranyitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee603eb0-db9a-4203-a791-154b0d3a1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4267e-a30e-4ad4-b3f1-b1f61b35d03d","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Liverpoolban_ezen_a_hetvegen_tesztelik_a_diszkok_es_a_koncerttermek_ujranyitasat","timestamp":"2021. május. 01. 10:35","title":"Liverpoolban ezen a hétvégén tesztelik a diszkók és a koncerttermek újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","shortLead":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","id":"20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357cf03e-dd43-400c-9c7a-1f93d0b90a1b","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","timestamp":"2021. május. 02. 16:27","title":"Orbán Viktor útra kelt egy csokor tulipánnal, de a távirata is célba ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]