Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről elrabolt műtárgyak visszaszolgáltatásának ügye. \r

","shortLead":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről...","id":"202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a56cd5-4192-41aa-b528-4563cc2c69ad","keywords":null,"link":"/360/202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","timestamp":"2021. május. 03. 15:00","title":"Berlinben üres vitrinek jelzik, hogy hazatérhet Benin világhírű bronzszobrainak egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0d4a0c-75f9-40d4-9bdd-ee5a970fd1cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Már tíz magyar pálinka élvez uniós védettséget.","shortLead":"Már tíz magyar pálinka élvez uniós védettséget.","id":"20210503_Unios_oltalom_Nagykunsagi_szilvapalinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0d4a0c-75f9-40d4-9bdd-ee5a970fd1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1239fc9e-b4a7-4a1c-b557-1f215383e8dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Unios_oltalom_Nagykunsagi_szilvapalinka","timestamp":"2021. május. 03. 14:24","title":"Uniós oltalmat kapott a Nagykunsági szilvapálinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? – tette fel a kérdést a csúcskészülékek megkínzására szakosodott YouTube-csatorna gazdája. Videón is megmutatja a választ.","shortLead":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? –...","id":"20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fa72b3-22e5-4872-b4f6-fccf12e0b066","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","timestamp":"2021. május. 05. 10:03","title":"Videó: alaposan megnyúzták a Huawei idei legjobb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","shortLead":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","id":"20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ff4a75-9bc5-4d97-acb6-405ace0725a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2021. május. 05. 09:29","title":"A gyereküléssel együtt zuhant a vízbe egy kislány, egy férfi mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","shortLead":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","id":"20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed94ad0-86e9-4a4f-931c-609c7196d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 03. 17:15","title":"Bekérette az orosz nagykövetet az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","shortLead":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","id":"20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedd4c4-b8e4-471e-a716-86eae9ad50c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","timestamp":"2021. május. 04. 09:21","title":"Az 1600 lóerős új Koenigsegg is bekerült a Lego 2021-es kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","shortLead":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","id":"20210504_as_roma_mourinho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f621824-1381-4f51-b327-9aacf0bdfc6a","keywords":null,"link":"/sport/20210504_as_roma_mourinho","timestamp":"2021. május. 04. 15:54","title":"Az AS Roma vezetőedzője lesz José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]