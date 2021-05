Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","shortLead":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","id":"20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dea626-cddd-457d-ac4f-a2fcca791abc","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","timestamp":"2021. május. 04. 16:13","title":"Megszületett a döntés, idén is elmarad a FEZEN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. ","shortLead":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés...","id":"20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5666c50-f5a7-4ab7-9cc8-e1669344aa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 04. 12:20","title":"Az operatív törzs úgy válaszolt a WHO kételyeire a Sinopharmról, hogy nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy elölt vírust tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett...","id":"20210504_ema_sinovac_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f306f9-9a31-4551-82f9-7ed7b89453b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_ema_sinovac_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 04. 13:47","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","shortLead":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","id":"20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9109dee-0797-46da-9beb-8f51cccdf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 05. 13:11","title":"Péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mount Everest alaptáborában elszabadulhatnak a fertőzések.

