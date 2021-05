Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel a nevezése után pedig máris 5 százalékra mérték a támogatottságát. 