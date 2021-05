Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki immunválaszt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki...","id":"20210505_merkely_sinopharm_antitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa22945-ad3b-4012-be4b-d96d65e8d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_merkely_sinopharm_antitest","timestamp":"2021. május. 05. 07:58","title":"Merkely: Eddig minden vizsgált Sinopharmmal oltottnál találtak antitestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába jutott.\r

","shortLead":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után...","id":"20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9717222c-92c5-4153-b28b-9ceafe96e142","keywords":null,"link":"/sport/20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","timestamp":"2021. május. 06. 05:12","title":"Angol házidöntő lesz a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog kerülni.","shortLead":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog...","id":"20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603172b0-0bb1-4025-80d0-2d694532bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 08:10","title":"16 milliárdból fog tájékoztatni a kormány arról, hogy az oltás fontos, és hogy regisztráljunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbe942-5000-41a1-8d1f-d2e0db145cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hozzávetőlegesen három hétig fog tartani a Apple kontra Epic tárgyalása. Már az első napon nyilvánvalóvá tette az Apple: nem szeretne Androiddá válni.","shortLead":"Hozzávetőlegesen három hétig fog tartani a Apple kontra Epic tárgyalása. Már az első napon nyilvánvalóvá tette...","id":"20210505_epic_games_apple_per_jatek_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbe942-5000-41a1-8d1f-d2e0db145cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50091712-8119-4182-bd5d-a552a160b696","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_epic_games_apple_per_jatek_app_store","timestamp":"2021. május. 05. 18:33","title":"Nem szeretnénk Androiddá válni: elkezdődött az Epic Games kontra Apple per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől vasárnapig a Ferenc téren és az Ecseri úti metrómegállónál vesznek mintát.

","shortLead":"Péntektől vasárnapig a Ferenc téren és az Ecseri úti metrómegállónál vesznek mintát.

","id":"20210505_Ingyenes_teszt_Ferencvaros_diakok_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8da964a-15cc-4a9a-8a27-ff6ea97d93cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Ingyenes_teszt_Ferencvaros_diakok_onkormanyzat","timestamp":"2021. május. 05. 09:23","title":"Ingyenes tesztet biztosít a ferencvárosi diákoknak az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","shortLead":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","id":"20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d72a9-c0ab-4296-9965-85676e91e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","timestamp":"2021. május. 05. 13:40","title":"Megvan a Fishing on Orfű dátuma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon messze vagyunk. A Pfizer vakcinának átütő sikere van, az azonban kizárt, hogy a hiányzó mennyiséget előhúzzák addig, ahogy az sem biztos, hogy csaknem 1 millió ember hajlandó megmozdulni érte a következő napokban. A kormány mindenesetre hangszínt váltott, és a héten a Pfizert dicsérte a keleti vakcinák helyett. ","shortLead":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon...","id":"20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4127ea79-e9ac-4894-b3df-8ab83838864c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 06:30","title":"Május 23-a előtt nehezen lesz bármilyen lakodalom, több hetes csúszásban van a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]