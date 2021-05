Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9cc930-3b1d-43d9-ab83-9625bb695882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusig biztosan csak védettségi igazolvánnyal lehet moziba, fesztiválra, színházba, étterembe menni – közölte Gulyás Gergely miniszter. A kormány előtt van egy olyan előterjesztés, hogy a védettségi igazolvány érvényét veszti, ha valaki nem adatja be a második oltást. A miniszter bejelentette, ismét lehet majd Pfizer, illetve Moderna vakcinához jutni, hetente nagyjából 120–180 ezer adag lesz elérhető ebből a kettőből összesen. Ezen a héten még nem lesz ennyi, mert a most érkezett Pfizer-szállítmányt eltették második körös oltásokra és a 16–18 éves korosztály számára. Májusban érhetjük el az ötmillió beoltottat.","shortLead":"Augusztusig biztosan csak védettségi igazolvánnyal lehet moziba, fesztiválra, színházba, étterembe menni – közölte...","id":"20210506_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany_tajekoztato_politika_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9cc930-3b1d-43d9-ab83-9625bb695882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d496ee-d5e1-4c9d-aaf0-be0929110caf","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany_tajekoztato_politika_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 11:00","title":"Gulyás: Augusztusig biztos kell a védettségi igazolvány a rendezvényekhez, újra elérhető lesz a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","shortLead":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","id":"20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e25239-5a34-46a4-a897-6056e340d435","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","timestamp":"2021. május. 05. 10:12","title":"Véget ér egy korszak: az utolsó késő esti adására készül Conan O’Brien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába jutott.\r

","shortLead":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után...","id":"20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9717222c-92c5-4153-b28b-9ceafe96e142","keywords":null,"link":"/sport/20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","timestamp":"2021. május. 06. 05:12","title":"Angol házidöntő lesz a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","shortLead":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","id":"20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380b61d4-df87-4521-9c06-ec37290e9db4","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","timestamp":"2021. május. 06. 11:18","title":"Férjhez megy Bruce Willis és Demi Moore lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","shortLead":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","id":"20210506_birosag_tatabanya_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516df037-8932-4c6f-b952-603dd879a4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_birosag_tatabanya_lopas","timestamp":"2021. május. 06. 16:41","title":"Úgy ment a bíróságra az oroszlányi férfi, hogy előtte még beugrott lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]