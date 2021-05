Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","shortLead":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","id":"20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b62fb6-d7a3-4a00-a9d7-da3c32c828ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","timestamp":"2021. május. 10. 09:51","title":"Lelőttek a rendőrök egy nőre támadó kutyát Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös baktériummal. Génállománya ennyi ideje nem módosult, sehol egy mutáció. ","shortLead":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös...","id":"202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d4e32-4b66-4cf6-8e7e-77c1de9bab18","keywords":null,"link":"/360/202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","timestamp":"2021. május. 09. 08:30","title":"Létezik egy baktérium, amely 165 millió éve semmit nem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos küldetésen van túl a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, az első amerikai eszköz, amely egy aszteroidáról gyűjtött mintát.","shortLead":"Fontos küldetésen van túl a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, az első amerikai eszköz, amely egy aszteroidáról gyűjtött...","id":"20210510_nasa_urszonda_bennu_kisbolygo_osiris_rex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77219ba-db23-4992-b0d6-f53578069569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_nasa_urszonda_bennu_kisbolygo_osiris_rex","timestamp":"2021. május. 10. 10:41","title":"Fontos minták érkeznek vissza, ezekből kiderülhet, hogyan alakult ki a Naprendszer és az élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","shortLead":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","id":"20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bf9915-8169-4098-bead-97211ca56760","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","timestamp":"2021. május. 09. 17:58","title":"Hiába hajtott Verstappen, Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit is kezelésbe veszi. ","shortLead":"Az egyházfő azt üzente: a társadalomnak olyan gyógyírra van szüksége, amely nemcsak a tüneteket, hanem a baj gyökereit...","id":"20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9d318-e30c-40f3-b013-8f0f0e71c830","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ferenc_papa_jotekonysagi_koncerten_bukkant_fel","timestamp":"2021. május. 08. 14:20","title":"Ferenc pápa jótékonysági koncerten bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","shortLead":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","id":"20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa283aa-80e9-4501-9e49-afdd449f1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","timestamp":"2021. május. 09. 14:37","title":"Van egy dal, amit Elton John soha többé nem akar elénekelni a turnéja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","shortLead":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","id":"20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fb76d8-b5f2-4eed-add1-bc0489b15ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","timestamp":"2021. május. 09. 07:40","title":"Barack Obama az egyik leghíresebb fehér házi fotóval búcsúzik a család kutyájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]