[{"available":true,"c_guid":"6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","shortLead":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","id":"20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e568770-aeca-453c-b22a-ccfc5c860f61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","timestamp":"2021. május. 11. 16:36","title":"Lopott adatokkal vásárolgattak külföldi egyetemisták, lecsaptak rájuk a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84506c1c-69aa-49f7-8a32-aafbbf260434","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 40 éves Annalena Baerbock már gyerekként környezetvédő tüntetésekre járt, de a nagypolitika véletlenül szippantotta be. Ilyen fiatal kancellárjelölt még nem volt Németországban, ráadásul most messze a legnépszerűbb is.","shortLead":"A 40 éves Annalena Baerbock már gyerekként környezetvédő tüntetésekre járt, de a nagypolitika véletlenül szippantotta...","id":"202118_annalena_baerbock_fiatal_zold_kancellarjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84506c1c-69aa-49f7-8a32-aafbbf260434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793eecd6-15a4-436f-bfee-b9e6d677a256","keywords":null,"link":"/360/202118_annalena_baerbock_fiatal_zold_kancellarjelolt","timestamp":"2021. május. 11. 17:00","title":"Nagy ugrás: volt trambulinversenyző lett a német Zöldek első kancellárjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","shortLead":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","id":"20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa19c0b-bbc2-4ae0-b093-6287da329796","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","timestamp":"2021. május. 10. 15:22","title":"Katalin hercegné könyveket rejtett el a köztereken, mégpedig különleges üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás betiltásának a lehetősége foglalkoztatja. A szervezet honlapja szerint az igazságügyi miniszter elfogadta a meghívást, az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor Varga Judit nem vesz részt a megnyitón.","shortLead":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás...","id":"20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c29ee0-22cb-4b88-a9bd-bb314c3a627b","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","timestamp":"2021. május. 11. 10:24","title":"Varga Juditot egy lengyel fundamentalista egyetem megnyitójára várják, de ő állítólag nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","shortLead":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","id":"20210511_novak_tartasdij_behajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b7224d-d040-4172-ac22-447ef745034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_novak_tartasdij_behajtas","timestamp":"2021. május. 11. 15:18","title":"Novák: Felgyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly az erdősítésre kapott pénzen túl 714 millió forintot utalt az államkincstár nekik dohányra.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly...","id":"20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b130275-f4ee-453a-91f0-f0e1f9b365d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","timestamp":"2021. május. 11. 12:37","title":"Erdősítésbe fogott Lázár János dohányiparos barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]