[{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban sok őrzi még történelmi hatalmak emlékét. Fal a kultúrtörténetben - elválaszt és összeköt.","shortLead":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban...","id":"202105010_fal_kulturtortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d2d81-5795-49b1-9435-d8994253165d","keywords":null,"link":"/ingatlan/202105010_fal_kulturtortenet","timestamp":"2021. május. 10. 10:30","title":"Az örökkévalóságnak épülnek a falak, de az emberek sokszor ledöntik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","shortLead":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","id":"20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e568770-aeca-453c-b22a-ccfc5c860f61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","timestamp":"2021. május. 11. 16:36","title":"Lopott adatokkal vásárolgattak külföldi egyetemisták, lecsaptak rájuk a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","shortLead":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","id":"20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c163c-744b-40ff-af5d-91b3a84c77dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. május. 10. 17:37","title":"Letöltendőre ítéltek egy férfit, aki hagyta elpusztulni sérült kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","shortLead":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","id":"20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601753ad-1e9e-42d2-b0b0-8ca4533de3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 11. 09:27","title":"Elhunyt 99 koronavírusos beteg, 493 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat vagy a nővért, de ha hosszú távú következmények lépnek fel, polgári peres eljárást indít.","shortLead":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat...","id":"20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78d8d7f-501f-40f7-9606-1888986cf94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","timestamp":"2021. május. 11. 11:46","title":"Fáj a karja, de más baja nincs a nőnek, aki véletlenül hat adag Pfizer-oltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A piaci árnak akár a feléért ígérnek lakásokat, majd a többmilliós előleget zsebre rakva felszívódnak: az ingatlanpiac felpezsdülésével előkerültek a szerencselovagok, akiknek sokan bedőlnek.","shortLead":"A piaci árnak akár a feléért ígérnek lakásokat, majd a többmilliós előleget zsebre rakva felszívódnak: az ingatlanpiac...","id":"202118__olcso_ingatlanok__vegrehajtas__csalard_ajanlatok__horogra_akadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e64a141-aa2e-4bda-a63d-a3547929ee17","keywords":null,"link":"/360/202118__olcso_ingatlanok__vegrehajtas__csalard_ajanlatok__horogra_akadnak","timestamp":"2021. május. 10. 07:00","title":"Szaporodnak a szélhámosok, régi trükkel halásznak a lakáspiac zavarosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]