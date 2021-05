Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","shortLead":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","id":"20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72b48a6-b75f-4ff6-931d-724f54ecd2eb","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","timestamp":"2021. május. 12. 11:37","title":"Károly herceg: Idén sok családban, az enyémben is üresen marad egy szék az ünnepi asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","shortLead":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","id":"20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b8237c-551a-4b8d-a2b0-f5d9fdf3e38f","keywords":null,"link":"/elet/20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","timestamp":"2021. május. 12. 08:55","title":"Curtis gyanúsított bátyja korábban világsztárokat kísért testőrként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bár korábban a kormány azt állította, hogy a Fudan nem vesz el területet a Diákvárostól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a két beruházás egy komplexumként épül meg, a sportcsarnokot és a konferenciaközpontot közösen kell majd használniuk. A benyújtott törvényjavaslat már ki is jelöli, hogy mely állami tulajdonú területeket kapná meg ingyen az egyetemet fenntartó Fudan Hungary Alapítvány. ","shortLead":"Bár korábban a kormány azt állította, hogy a Fudan nem vesz el területet a Diákvárostól, az Innovációs és Technológiai...","id":"20210512_Fudan_Egyetem_Diakvaros_osztozas_epuletek_Palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4d88fc-3d2d-48bf-8d78-361ca2def82e","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Fudan_Egyetem_Diakvaros_osztozas_epuletek_Palkovics","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"Mégis osztoznia kell a területen a Fudan Egyetemnek és a Diákvárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","shortLead":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","id":"20210511_novak_tartasdij_behajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b7224d-d040-4172-ac22-447ef745034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_novak_tartasdij_behajtas","timestamp":"2021. május. 11. 15:18","title":"Novák: Felgyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat megvezetve próbált meg örökbe fogadni. A Fővárosi Törvényszék most nem jogerősen kimondta: a szóban forgó pár semmiféle \"jogi kiskapuval\" nem trükközött, a vasárnap.hu-nak ez az állítása alaptalan. ","shortLead":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat...","id":"20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cb835-8456-4331-a624-f65fe0d8564c","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","timestamp":"2021. május. 11. 14:38","title":"Alaptalanul gyanúsítgatott a vasárnap.hu egy örökbefogadó meleg párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



","shortLead":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori...","id":"20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a227c793-cc34-4ebf-933f-5d5106b9c7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","timestamp":"2021. május. 12. 09:15","title":"Élőben tartják meg a Margó fesztivált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]