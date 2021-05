Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely szerint a \"legkiválóbb védettséget adó\" vakcináért épp hazájában nem lelkesednek.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a \"legkiválóbb védettséget adó\" vakcináért épp hazájában nem lelkesednek.","id":"20210513_Az_oroszok_sem_biznak_a_Szputnyik_vakcinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e36827-d938-4626-a74d-ba88a44b9587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Az_oroszok_sem_biznak_a_Szputnyik_vakcinaban","timestamp":"2021. május. 13. 11:43","title":"Az oroszok továbbra sem bíznak a Szputnyik vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","shortLead":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","id":"20210513_sony_playstation_5_ps5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e086274-c3ad-4e23-a565-8c73e893ad83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_sony_playstation_5_ps5","timestamp":"2021. május. 13. 14:03","title":"25 PlayStation 5-ös játék van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek hívják.","shortLead":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek...","id":"20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbdebd-d1e4-4e64-b9a9-5a39008b1e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","timestamp":"2021. május. 12. 15:03","title":"A körmön megjelenő halvány vonalak is utalhatnak arra, hogy átesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","shortLead":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","id":"20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f230ab9-0bc0-48ef-99e9-c1b2bdc05a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","timestamp":"2021. május. 14. 09:41","title":"Kedden még Szijjártóval tárgyalt, most lemondott a kolumbiai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","shortLead":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","id":"20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcfb8da-ed02-423c-af73-fe76421260d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","timestamp":"2021. május. 14. 10:25","title":"Megnyitott a magyar Tesla-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","shortLead":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","id":"20210513_keseles_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cc9cc-898e-479e-acb6-7c3fcb734da8","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_keseles_miskolc","timestamp":"2021. május. 13. 17:08","title":"Beteg szúrt meg egy ápolót a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmai kérdésekre is jutott idő a találkozón. ","shortLead":"A szakmai kérdésekre is jutott idő a találkozón. ","id":"20210514_Ket_percet_sztorizott_Orban_a_radioban_Kariko_Katalinrol_a_disznosajtot_is_megvitattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c8d002-e6b0-45c7-a9b6-a7a04f365236","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Ket_percet_sztorizott_Orban_a_radioban_Kariko_Katalinrol_a_disznosajtot_is_megvitattak","timestamp":"2021. május. 14. 12:47","title":"Disznósajtról és paprikáról is sztorizott Orbán Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]