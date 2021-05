Cikkünk frissül

Az élbolyban, sőt, uniós szinten az első helyen van Magyarország az átoltottság tekintetében, elégedett-e a számokkal - kérdezte Nagy Katalin műsorvezető Orbán Viktor miniszterelnököt a Kossuth Rádióban. Orbán azt mondta, magyarként sosem elégedett, de ez szép eredmény. Majd arról beszélt, itt emberéleteket kell menteni, nem sikerült mindenkiét, komoly veszteségeink vannak. "Az együttérzésnek, a fájdalom elviseléséhez nyújtott segítségnek első helyen kell maradnia."

Orbán csütörtökön találkozott Karikó Katalin tudóssal a Karmelita kolostorban, azonban ebből tényinformációt nem sikerült kinyernie Nagynak, bárhogy próbálkozott. Például nem derült ki, Karikó szerint milyen átoltottságra van szükség a nyájimmunitásra, vagy mi volt a véleménye arról, hogy megtört-e már a 3. hullám és jöhet-e egy 4.

Orbán azon viccelődött, hogy Karikó "csomó érdekes dolgot mondott, és volt, amit megértettem", de azért egy kutató orvostól nehéz előcsalni határozott mondatokat. A legfontosabb szerinte az, hogy "nagy magyar teljesítménnyel állunk szemben", és abban is van valami, hogy valaki Kisújszállásról elindulva a ma élők közül a legismertebb magyarrá válik, és olyat tesz, amivel több millió ember életét lehet megmenteni.

A sikert "a magunkénak érezzük, egymás sikerébe is belelátjuk magunkat." Karikó szerint a kutatócsoport által kifejlesztett mRNS vakcinával gyors válaszokat lehet adni a mutánsokra is.

Az ország biztonságérzetét növeli a tudás, amit megszerezhettem tőle tegnap.

Rátérnek arra, hogy négyféle oltásra lehet időpontot foglalni, de közben a baloldal még "óvatosságra int" a keleti vakcinákkal kapcsolatban, és a németek is azt mondják, csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltásokat fogadják el. Bár Orbán azt mondja, nem nagyon térne ki az "értékes percekben" a baloldalra, azért csak elmondja, hogy az ellenzék leszerepelt, több mint hiba, hogy nem vettek részt a védekezésben, kamuvideót gyártottak, lebeszéltek embereket az oltásról és bizalmatlanságot gerjesztettek egyes vakcinákkal szemben.

Az unióban nincs még egy olyan ország, ahol "plázaszerű" kiszolgálás volna, vagyis lehetne választani az oltások közül. A Nyugat-európai országok 1-2 hónappal vannak lemaradva mögöttünk, hiszen ott még a nyugdíjasokat oltják, miközben itt már a 16-18 évesek is sorra kerülnek. Orbán szerint komoly felelősségérzetről tanúskodik, hogy a 16-18 éves korosztály több mint fele jelentkezett oltásra.

Őt egyébként annak idején meglepte, mikor Pintér Sándor belügyminiszter felvetette, hogy lehet majd választani az oltások közül, vissza is kérdezett, hogy azt esetleg ne lehessen megmondani, hogy nézzen ki az oltást beadó. Ő csak annyit akart, hogy oldják meg a helyzetet, Pintér viszont azt magyarázta, ha jól szervezik a dolgokat, el lehet jutni oda, hogy nem csak elég vakcina lesz, de azt is meg lehet mondani, hogy ki milyet kér.

A miniszterelnök szerint van 944 ezer olyan ember, aki már regisztrált, de az elérhető vakcinát nem kérte. Ebből arra lehet következtetni, hogy olyan oltásra vár, ami nincs. Jelenleg ez a Pfizer, amiből hetente átlagosan 330 ezer érkezik. Ebből 180 ezerre szükség van a második körös oltásokra, így a 16-18 évesek oltása után

heti átlagban 150 ezer 18 év fölötti magyar kérhet majd Pfizert a következő időszakban.

Magyarország térhet vissza elsőként a legnormálisabb élethez Európában, de járvány még van. Kér mindenkit, tartsa be a szabályokat. A következő időpont, mikor újabb korlátozásokat lehet feloldani, az 5 milliónál lesz. 4,483 millió ember kapta meg az első oltást, még májusban elérik az 5 milliót, talán Pünkösd környékére meglesz. 5 milliónál jelent be újabb feloldást az esküvőre, nagyobb rendezvényre, kijárási tilalomra vonatkozót.

De bizonyos rendezvényekhez - a tömegrendezvényekhez - védettségi igazolvány kell. Augusztusig fenn lesz ez tartva, hogy a végéig vagy közepéig, nem tudja, de úgy számoljanak a fiatalok, hogy anélkül nem lehet menni. Anélkül kb 6 millió átoltottnál lehet szó, nem lehetetlen, hogy azt is elérje a beoltottak száma, de az már csak az embereken múlik.

Szóba kerül, hogy ősszel kellhet harmadik oltás. A szükséges megrendeléseket leadtuk, a szükséges tartalékot felbecsülték, az esetleg szükséges oltás a "zsákban van." Hétfőtől szeretnék arra biztatni az ország területén kívül élő magyarokat regisztrációra. Időpontot és helyszínt kap, és megkapja az oltást.

Orbán azt mondta, foglalkoztatásban elértük azt a szintet, mint amennyien a válság előtt dolgoztak. A magyar gazdaság embereknek munkát adó képessége és teljesítménye visszatért a válság előtti szintre, arra számít, a munkanélküliség alacsonyabb lesz a válság előttinél. Itt köszönetet mond az orvosoknak és ápolóknak.

2600 beteg van már csak kórházban, lélegeztetőn pedig 338 ember.

Mindenki, aki emberi számítás szerint meggyógyítható volt, meg is gyógyítottak. Több mint 608 ezer ember gyógyult meg.

Orbán szerint Varga Mihály jól összerakta a költségvetést, olyan is benne van, amit nem is hitt. Például fizetnek ősszel nyugdíjprémiumot, jön a 13. havi nyugdíj 2. része, és a 25 év alattiak SZJA-mentessége. 7300 milliárd forint a gazdaság újraindítására van félretéve. Ez a költségvetés alkalmas arra, hogy Magyarország EU-s összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára álljon. Erősebben jöhetünk ki a válságból, mint ahogy belementünk. Ezért még sokat kell dolgozni.

Egy hét múlva talán feláll az újraindítással foglalkozó operatív törzs, két részből áll majd. Az egyik a gazdasággal, a másik a gazdaságon kívüli élettel foglalkozik majd.

A családok nemzetközi napjára tér át Nagy Katalin, szerinte a magyar családpolitikát világszerte irigylik. "Hogyan látja ezt?" Orbán szerint sokat lehet köszönni Novák Katalinnak is, de már Matolcsy György idején is aszerint terveztek mindent, hogy több gyerek szülessen, az az élet minőségét is megváltoztatja. Anyagilag is jobban jár az a család, ahol több gyereket vállalnak, mintha ezt nem tennék meg. A demográfiai szempontot minden költségvetésnél a legerőteljesebben képviseli, de még mindig nem mondhatja, hogy havi költségvetésben jobban járnak azok, akik gyereket vállalnak, mint aki nem, ezért növelni kell a családtámogatásokat, az adókedvezményt és egyéb támogatásokat, hogy ha mindent összevetünk, a családi költségvetés megtervezésekor, hogy ha több gyerekünk van, könnyebb lesz az életünk.