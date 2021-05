Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","shortLead":"Az almás cég egyszer már megpróbált betörni a konzolpiacra, de az a termék nem jól sikerült jól. Most fordulhat a kocka.","id":"20210516_apple_konzol_nintendo_switch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481c564-b46a-4204-8914-c1ad4c336ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_apple_konzol_nintendo_switch","timestamp":"2021. május. 16. 08:03","title":"Játékonzolt adhat ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","shortLead":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","id":"20210514_szajga_villamcsapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158b746c-2a97-4c73-8228-5d72babac47c","keywords":null,"link":"/elet/20210514_szajga_villamcsapas","timestamp":"2021. május. 14. 21:43","title":"Több száz állat pusztult el villámcsapások után Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak, akkor sem hagyja a maffiának, hogy az országot irányítsák.","shortLead":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak...","id":"20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fc4f9b-7159-44cd-8581-f6cbca453986","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","timestamp":"2021. május. 16. 12:21","title":"Ledarált emberhúsból készült csevapról beszélt a szerb államfő a tévében, és saját megölésére buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","shortLead":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","id":"20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060f348-1795-4073-b6f9-f678e3c9ccdc","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","timestamp":"2021. május. 16. 09:29","title":"Nem elég, hogy részeg volt, próbabával együtt lopott ruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","shortLead":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","id":"20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48caa26-9b77-4273-b91f-2c28dee59a90","keywords":null,"link":"/sport/20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","timestamp":"2021. május. 14. 17:58","title":"Megvédte összetett első helyét, tovább hordhatja a rózsaszín trikót Valter Attila a Giro d’Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász között: utóbbi rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig légi csapásokat mért a Hamász állásaira - írta az MTI.","shortLead":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász...","id":"20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbad6aca-8972-44aa-864c-194cd257769c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","timestamp":"2021. május. 15. 08:34","title":"Nem csitulnak a harcok Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó végeredményt.\r

","shortLead":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó...","id":"202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f0b4b0-cb37-4e83-911f-2b0ba48a48db","keywords":null,"link":"/360/202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","timestamp":"2021. május. 14. 14:00","title":"A túlvilágról üzent az afrobeat sámánja, Tony Allen – lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]