Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","shortLead":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","id":"20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054d676-8628-41e6-ad84-58f9340ce75f","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","timestamp":"2021. május. 16. 11:52","title":"Ingyen nézhetünk meg néhány zseniális filmet, csak sietni kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","shortLead":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","id":"20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b75eb03-22f0-4a8c-86f8-33f56b7b8c3b","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","timestamp":"2021. május. 15. 21:03","title":"Mintha havazott volna májusban: fél méter jég borított egy magyar községet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. Közben a kormány benyújtotta az EU-nak a tervet arról, mire költené a koronavírus-válság utáni helyreállítási támogatást, Varga Mihály pedig adócsökkentéseket jelentett be. Ez még úgy is belefér, hogy 800 milliárd forintot folyattak ki a NER-nek a járvány alatt. Az élet pedig megállíthatatlanul drágul Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat...","id":"20210516_es_akkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a43c1a-eb87-469d-bca1-e62026ef2fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_es_akkor","timestamp":"2021. május. 16. 07:00","title":"És akkor már a fideszes polgármesterek is tiltakoznak a kormány terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be új modelljeit a Samsung, igaz, nem Note-okat, de mindenképpen figyelemre méltó eszközöket.","shortLead":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be...","id":"20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09ac87-ee79-454a-a306-21cc0e1b5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. május. 16. 16:03","title":"Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást - jelentette be Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter - írja az MTI.","shortLead":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő...","id":"20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472880e-a782-47aa-b7cd-43ad8faf0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2021. május. 15. 15:30","title":"Ausztriában szombat éjféltől feloldják az éjszakai kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","shortLead":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","id":"20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273df780-a834-48ac-bee7-9f0d1f5fbdec","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","timestamp":"2021. május. 16. 17:16","title":"Nem mindenhol tudják, hogy elég az app a védettségi igazolvány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]