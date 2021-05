Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük hiteles, amit csinál.","shortLead":"Szerintük hiteles, amit csinál.","id":"20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23691bcd-c3ff-44ef-9503-06c820fdaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","timestamp":"2021. május. 16. 10:50","title":"Varju László mögé áll be a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","shortLead":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","id":"20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060f348-1795-4073-b6f9-f678e3c9ccdc","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","timestamp":"2021. május. 16. 09:29","title":"Nem elég, hogy részeg volt, próbababával együtt lopott ruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő kocsiját is.","shortLead":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő...","id":"20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc173660-d324-4dc2-a4fe-afc57475f9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","timestamp":"2021. május. 16. 10:33","title":"Részeg illegális taxis törhetett össze három autót a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","shortLead":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","id":"20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdc553-c4a6-4a2c-8a55-10b3b3d7bec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","timestamp":"2021. május. 15. 13:40","title":"Az EMMI szerint félremagyarázták a levelüket, semmilyen kórházat nem akarnak bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli-palesztin konfliktus miatt.

","shortLead":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai...","id":"20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fa9029-927b-40d7-9f64-50cbb2c48255","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","timestamp":"2021. május. 16. 12:34","title":"Rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós külügyminiszterek az izraeli-palesztin konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.","shortLead":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de...","id":"20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6272005-2fa9-47d4-840a-96cdae8e2cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","timestamp":"2021. május. 15. 17:10","title":"Új mozgalmat indít Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép. A feltöltők állítják, ezeket az Android 12 bemutatójához készítette a keresőcég.","shortLead":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép...","id":"20210517_google_android_12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c84b5b3-da7a-44c6-8543-41016a05ec11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_google_android_12","timestamp":"2021. május. 17. 08:33","title":"A hivatalos bemutató előtt kiszivároghatott, hogyan néz majd ki az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]