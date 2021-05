Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye” lenne. Az övezet része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkugyára. Az onnan befolyó helyi adóbevétel így a megyéhez kerülne – amelynek fideszes vezetője az előterjesztést kezdeményezte.","shortLead":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye”...","id":"20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87807334-6496-41ae-a33c-b861c71215f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"A kormány elcsatolná minden idők legnagyobb beruházását a helyi önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is volt és koncepciós perekben ítélik el a fideszesek ellenfeleit.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is...","id":"20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a868b31-c3b5-4a56-8d0f-48edd420089a","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","timestamp":"2021. május. 16. 09:06","title":"Márki-Zay: Ha egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja a hozzátartozójukat, semmi esélyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont adó épületben, amit szombaton rombolt le az izraeli légierő.","shortLead":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont...","id":"20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa75c1-7ed2-4953-b443-a9cb918c204c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","timestamp":"2021. május. 17. 16:38","title":"Türelmetlenül várja az amerikai külügy Izrael bizonyítékait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és bűnös lépés is. Helyette inkább nemzeti bérlakásépítési program kellene.","shortLead":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és...","id":"20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ee564-6d3c-4eca-84fe-8b0a8ccc5f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","timestamp":"2021. május. 16. 15:22","title":"A lakástörvény módosításának visszavonását kéri a Magyar Önkormányzatok Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","shortLead":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","id":"20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26abe6bb-2027-4bdc-8d44-1320239e1994","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","timestamp":"2021. május. 17. 09:21","title":"Minden eddiginél elrettentőbb külsőt kapott az új Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.","shortLead":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont...","id":"20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d08e86b-fe0d-4ac5-8b5f-6da15c36fab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"Az Apple újabb nagyágyút igazolt, fontos feladat vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]