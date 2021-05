Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 3. rész.","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d015fa-e34b-4f80-9143-9cd9fe976a25","keywords":null,"link":"/360/20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 19. 06:30","title":"\"Ő és Borkai volt a célpont, de minket is belekevertek\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oláh Pál egy féltékenységi vita után lőtt arcon egy férfit. ","shortLead":"Oláh Pál egy féltékenységi vita után lőtt arcon egy férfit. ","id":"20210519_Rendorseg_korozes_jozsefvarosi_gumilovedekes_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cd8f12-2c90-404c-b69c-535ab54b2e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Rendorseg_korozes_jozsefvarosi_gumilovedekes_tamadas","timestamp":"2021. május. 19. 17:55","title":"Fotót adott ki a rendőrség a józsefvárosi gumilövedékes támadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé a hivatalos premier dátumát.","shortLead":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé...","id":"20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9f31-6c1c-4398-9ad7-f3ff8e220a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","timestamp":"2021. május. 18. 10:37","title":"Elkészült a világ legdrágább autója, a „Fekete” Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot tartalmazó bejegyzések sorsáról.","shortLead":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot...","id":"20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ab0d65-58e0-4db5-b71d-b67942d864ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","timestamp":"2021. május. 18. 19:03","title":"\"Minden nap egy rémálom\" – kipakolt a Facebook egyik moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter szerint az ötlet csak akadályozza a gazdaság gyors újraindulását.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint az ötlet csak akadályozza a gazdaság gyors újraindulását.","id":"20210518_globalis_minimumado_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44d6a5-c2e3-4e9e-b7a0-4fad5b94d053","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_globalis_minimumado_szijjarto","timestamp":"2021. május. 18. 17:43","title":"Nem fogadja el a globális minimumadót a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","shortLead":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","id":"20210518_tesla_gyar_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bdd45-3f72-4fe3-aa8c-d49687233559","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_tesla_gyar_europa","timestamp":"2021. május. 18. 13:45","title":"Hónapokat késik az első európai Tesla-gyár beindítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]